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Россия и Турция подписали соглашение по "Турецкому потоку"

10 октября в 20:52

Договор предусматривает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря.

турецкий поток
Россия и Турция подписали соглашение по строительству газопровода "Турецкий поток"
rg.ru
Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Свои подписи на документе поставили министры энергетики двух стран в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Данный "договор предусматривает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря, мощность каждой нитки 15,75 млрд кубометров газа".

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29 сентября "Газпром" получил от Анкары разрешение на вторую нитку "Турецкого потока".

Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.

По материалам: ТАСС
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Тэги газ поток Турция Россия
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