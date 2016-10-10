Россия и Турция подписали соглашение по "Турецкому потоку"

Договор предусматривает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря.

Россия и Турция подписали соглашение по строительству газопровода "Турецкий поток" rg.ru

Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Свои подписи на документе поставили министры энергетики двух стран в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Данный "договор предусматривает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря, мощность каждой нитки 15,75 млрд кубометров газа".

29 сентября "Газпром" получил от Анкары разрешение на вторую нитку "Турецкого потока".

Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.