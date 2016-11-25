Россия хочет продать Украине до 4 млрд кубометров газа

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Украина в течение года покупает газ только в странах ЕС. Россия хотела бы вернуться на украинский рынок.

Российский министр Новак пытается продать Украине свой "дешевый газ" EUinRussia / flickr.com

Россия готова поставить Украине 1,5-4 млрд кубометров газа, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Москве.

Новак сообщил, что Минэнерго РФ довело до Еврокомиссии информацию выгодности цен на российский газ для Украины и дополнительных издержках, которые Украина понесла от закупки газа в Европе. Текущая цена "Газпрома" для Украины ниже даже спотовых цен в Европе, уверяет российский министр.

Новак также сообщил, что о том, что Россия и Еврокомиссия договорились о проведении трехсторонней встрече с Украиной по газу.

Напомним, что 25 ноября 2016 года исполняется ровно год, как НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа со стороны Российской Федерации. За этот период Украина получила из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.

В 2015 году импорт газа в Украине составил 16,478 млрд куб. м, чуть более 6,1 млрд куб. м из которых составили закупки у России.