Россия экономически разваливается, и ядерные ракеты ей не помогут - Newsweek

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Москва повторяет ошибки времен СССР.

Военные авантюры и большие затраты на оружие вредят Кремлю. evgovorov / Depositphotos

На первый взгляд, поведениепосле аннексии Крыма в 2014 году якобы свидетельствует о восстановлении ее влиятельности в международной системе. Увеличение военного бюджета, вмешательство в дела на Ближнем Востоке и агрессивная внешняя политика должны были напомнить миру, что Россия имеет значение.

Однако, несмотря на военную активность на уровне Холодной войны и все нарушения международных норм, есть фундаментальные проблемы, которые не позволят Москве зайти далеко.

Об этом пишет эксперт Atlantic Council Джейкоб Шарп на страницах Newsweek.

Демографическая проблема нависает над Россией со времен окончания Второй мировой войны. Мировые цены на сырье и санкции давят на экономические показатели в то время, как Москва тратит непомерные суммы на армию. На фоне жесткой экономической реальности иллюзию российского "возрождения" можно будет поддерживать лишь ограниченное время, и НАТО стоит помнить об этом.

Увеличение присутствия союзных войск в странах Балтии и более решительные оборонительные меры необходимы, так же как и пропорциональные действия для создания грозного сдерживания для защиты наиболее уязвимых союзников США по соседству с Россией. Но Россия не представляет экзистенциальную угрозу для Европы, как некогда СССР. И относиться к ней надо соответственно.

"Время не на стороне Владимира Путина. Он не долго сможет игнорировать фундаментальные изменения на социоэкономическом горизонте российского общества. Построение субмарин и ядерного оружия не вдохнет новую жизнь в российскую экономику и может, наконец, разрушить тот прогресс, который был достигнут для восстановления роли России на мировой арене", - говорится в статье.

Инертный характер демографического давления делает проблему тяжелой. Но это также позволяет странам делать более точные прогнозы. Автор отмечает, что согласно всем подсчетам, динамику роста россиского населения в лучшем случае можно охарактеризовать как стагнацию. Со времен распада СССР в 1991 году население России сокращалось ежегодно вплоть до 2013-го, несмотря на приток 9 миллионов иммигрантов.

Комбинация из ухудшения стандартов жизни, сокращения числа женщин в возрасте 20-30 лет и повышение уровня смертности уничтожает перспективы России по возобновлению роста. Согласно подсчетам государственного агентства "Росстат", за следующие 35 лет российское население сократится на 20%, если нынешние тенденции сохранятся.

Экономический прогноз для России так же не очень оптимистичен, хотя есть и определенные признаки незначительного улучшения. После сокращения на 3% в предыдущие два года, даже маленький рост ВВП на 1,2%, которого в этом году ждет Москва, стал основанием радоваться для российских чиновников. Но российский народ до сих пор в затруднении. В 2016 году четверть компаний в стране сократили зарплаты. В целом, каждый россиянин в среднем потерял 8% в прошлом году и 9,5% в 2015-м году от своей зарплаты. Международные санкции, наложенные на Россию, продолжают создавать проблемы в то время, как цены на энергоносители остаются низкими.

Тем временем, на фоне серьезного экономического спада и истощения резервов Кремль продолжает тратить большие суммы на повышение военных возможностей. До этого времени казалось, что это позволило Путину завоевать поддержку дома и влияние за рубежом. Однако в долгосрочной перспективе российский президент окажется в затруднительной ситуации. Тратя большие деньги на оружие на фоне экономического спада, Кремлю придется повысить налоги. Путин может оправдать это тем, что россиянам нужно затянуть пояса, чтобы сохранить свой "великий" статус на международной арене. Но это может не сработать. Поскольку даже война против Украины, которая стала для него главным источником поддержки, начала терять свое значение, поскольку россияне начали ощущать экономичую боль.

Автор отмечает, что это может привести к упадку современной России по сценарию СССР, в распаде которого ключевую роль сыграли плохое управление и грубые экономические ошибки.

Ранее издание Financial Times писало, что напряжение между Вашингтоном и Кремлем уничтожило надежды бизнеса в России. В Москве ждали, что президент Дональд Трамп отменит санкции и откроет путь для российских компаний к международным финансовым рынкам. Но этого так и не произошло. Тем временем, начались разговоры о новых санкциях против России.