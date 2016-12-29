Россия смогла добыть на захваченном Одесском месторождении в 10 раз меньше газа, чем планировала

Санкции мешают оккупационной власти РФ в Крыму эффективно использовать захваченные украинские ресурсы.

"Черноморнефтегаз" пришел в упадок после аннексии Крыма

Предприятие "Черноморнефтегаз", мощности которого были захвачены Россией при аннексии Крыма, за год сумело добыть на 15 скважинах Одесского месторождения в 10 раз меньше топлива, чем планировалось, сообщила председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.

"На 15 скважинах Одесского месторождения смогли добыть в 10 раз меньше планируемого объема. Насколько я владею информацией, не было запасных комплектующих для буровых. Буровые нужно обслуживать, а их производители — Америка, Канада. Вертолеты "Агуста" стоят в аэропорту Симферополя, их необходимо обслуживать — а завод в Италии. Суда "Черноморнефтегаза" не заходят в иностранные порты, поскольку мы оповестили по всему миру — нельзя суда этого предприятия принимать, брать в аренду, ибо владеет ими нелегитимным образом созданное предприятие, которое находится в станционных списках и на оккупированной территории", - приводит слова Нежновой в своей статье для ZN.UA Валентина Самар.

Автор, ссылаясь на мнение главы "Черноморнефтегаза", указывает, что санкции мешают российской власти эффективно использовать захваченные ресурсы.

"Яркий пример тому — незавидное состояние дел экспроприированного "Черноморнефтегаза". Накануне аннексии добыча газа на шельфах Черного и Азовского морей повышалась благодаря новым и дообустройству старых месторождений, на 2015 год ставилась амбициозная цель — довести ее до 3 млрд кубометров. В 2014 году уже захваченный "Черноморнефтегаз", как и планировалось, добыл 2 млрд куб. м, чего раньше Крыму хватало с лихвой. Но уже в следующем году добыча упала до 1,8 млрд. куб. м, а в этом, как показывают расчеты (на сайте предприятия перестали приводить статистику в абсолютных цифрах — только в процентах), дефицит может составить 400 млн кубометров и быть ниже уровня "довоенного" 2013 года", - говорится в статье.

Ранее Россия ввела в эксплуатацию газопровод "Краснодарский край - Крым", завершив подключение аннексированного полуострова к своей газотранспортной системе.

Подробнее о сложностях, возникших при попытке РФ интегрировать захваченный Крымский полуостров, читайте в статье Валентины Самар "Тяжелая ноша "крымнаша" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".