Россия до конца года может впервые получить заем в юанях – NYT

Москва пытается сделать шаг на встречу своей амбиции заменить западные кредитные рынки азиатскими.

Россия выпустит государственные облигации в китайской валюте. iinsider.biz

требуется новый источник наличности в то время, когда из-за слишком низких цен на нефть у нее появились дыры в бюджете. Москва потеряла доступ к рынкам капиталов на Западе из-за санкций, которые были введены из-за военной агрессии против Украины.

Одним из выходов, на который министерство финансов РФ может пойти – это продажа облигаций федерального займа, выпущенных в валюте Китая. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на председателя государственного долгового департамента министерства финансов России Константина Вишковского.

Таким образом, Москва может получить эквивалент одного миллиарда долларов США в китайских юанях за свои облигации. Потом, эти деньги будут конвертированы в рубли. Издание напоминает, что Россия стремится построить более тесные отношения с Китаем после того, как ее отношения с Западом обострились с тех пор, как она аннексировала Крым и развязала войну в Донбассе. Однако российский разворот к Азии не прошел гладко отчасти потому, что азиатские кредитные рынки значительно мельче, чем долговые рынки Запада.

Россия смогла получить три миллиарда долларов благодаря выпуску евробондов, основаных на долларе США, в этом году. Но процесс был осложнен тем, что большинство финансовых институтов не захотели участвовать в покупке из-за санкций.

В российском минфине говорят, что Москва не хочет увеличивать свой внешний долг в этом году, поэтому облигации в юанях будут выпущены для внутреннего покупателя, и деньги, полученные от их продажи, пойдут на финансирование бюджета. Ранее сообщалось, что рейнтингова агентство Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу РФ. При этом Fitch остается единственным из тройки основных международных рейтинговых агентств, которое до сих пор сохраняет рейтинг российских гособлигаций на инвестиционном уровне. Агентства Moody's и S&P в настоящее время классифицируют рейтинг РФ как спекулятивный.