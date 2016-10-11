"Роснефть" не будет сокращать добычу нефти - Сечин

Сечин сомневается, что Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла сократят добычу.

Игорь Сечин рассказал, что цены в $ 50 за баррель сделают добычу сланцевой нефти в США выгодной expert.ru

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что его компания не будет сдерживать добычу нефти в рамках возможного соглашения с ОПЕК.

"Почему мы должны это делать?", - сказал он в комментарии Reuters в Стамбуле, когда его спросили о том, может ли "Роснефть" ограничить добычу нефти.

Сечин также выразил сомнения в том, что такие страны-члены ОПЕК, как Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла сократят свою добычу.

Он также добавил, что рост цен на нефть выше $ 50 за баррель сделают добычу сланцевой нефти в США выгодной.

На долю "Роснефти" В России приходится 40% от общего объема добычи нефти

Напомним, нефть, подорожав в понедельник 10 октября до максимума за последний год, во вторник слабо корректируется вниз, однако Brent по-прежнему держится выше отметки в $ 53 за баррель, а на рынке преобладают, скорее, "бычьи" настроения.

ОПЕК принципиально договорилась о снижении добычи на 1-2% и теперь хочет уговорить другие добывающие страны также присоединиться к этой сделке.

На этой неделе выйдут прогнозы по рынку нефти Международного энергетического агентства, статистика ОПЕК по добыче.

Аналитики Commerzbank считают, что на рынке укрепилась уверенность в дальнейшем росте цен. В то же время в Goldman Sachs предупреждают, что баланс спроса и предложения может и не восстановиться в 2017 г. из-за роста поставок из Ливии, Нигерии и Ирака, а также возможного увеличения добычи американскими производителями сланцевой нефти.