Риски не получить транш МВФ до конца года существенно возросли – НБУ

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Получить кредит может помешать наступление рождественских праздников в США, считают в НБУ.

Украина имеет мало шансов получить транш в этом году Коллаж ZN.UA

Национальный банк Украины обеспокоен затягиванием процесса предоставления Украине транша Международного валютного фонда на сумму 1,3 млрд долларов, заявил Espreso.TV заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Риски неполучения транша увеличились. До конца года осталось мало времени, МВФ нужно провести борд-заседание. Но для заседания в декабре не так много рабочих дней осталось. Скоро новогодние праздники в Америке и Европе", - заявил Чурий, передают "Українські Новини".

По словам замглавы НБУ, принятие госбюджета на 2017 год могло бы позитивно повлиять на решение кредиторов предоставить транш Украине до конца текущего года.

Ключевым фактором, который тормозит предоставление Украине нового транша, является затягивание с реформами, в частности, с пенсионной.

Миссия МВФ 18 ноября отказала Украине в очередном транше кредита. Властям Украины необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ, говорится в заявлении миссии МВФ по итогам работы в Киеве 3-17 ноября.