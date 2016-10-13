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РФ отменила соглашение с Украиной по нефтепродуктопроводам после потери контроля над частью трубы

13 октября в 10:05

Участие российской стороны признали "нецелесообразным".

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Россия отменила соглашение с Украиной об эксплуатации нефтепродуктопроводов
kommersant.ua

Россия прекратила действие межправительственного соглашения о взаимодействии с Украиной при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Инициаторами остановки соглашения стали Министерство иностранных дел РФ и Министерство энергетики.

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Соглашение было подписано более 20 лет назад, летом 1995 года в Москве.

Документом регламентировались некоторые аспекты эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины. В частности было установлено, что нефтепродуктопроводы Самара-Западное направление и Грозный-Армавир-Трудовая эксплуатируются "дочкой" российской госкомпании "Транснефть" (компанией "Транснефтепродукт").

В феврале 2016 года российская "Транснефть" продала украинскую часть нефтетрубы швейцарской компании International Trading Partners AG. Российской компании принадлежал трубопровод на территории Украины протяженностью 1,433 тыс. км. "Транснефть" вела длительные судебные разбирательства с украинской стороной по вопросу собственности нефтепродуктопроводов, а также продукта, находящегося в них.

Именно в связи с этим официальная Москва решила, что ее участие в соглашении является "нецелесообразным".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Транснефть нефть Украина Россия соглашение эксплуатация труба энергетика
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