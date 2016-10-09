РФ остается лидером по объемам денежных переводов в Украину

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За два квартала с.г. из России в Украину поступило 266,8 млн долл.

Украинцы продолжают массово ездить на заработки в Россию. Иллюстрация tsn.ua

Россия в 2015-м, несмотря на снижение поступлений, оставалась лидером по объемам денежных потоков в Украину — 1,2 млрд долл. Поступления из всех стран Евросоюза немногим превышают по объемам переводы из России — 1,6 млрд долл.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

Объем переводов из Польши, в последние годы лидирующей по количеству трудовых мигрантов-украинцев, например, едва превысил 55 млн долл. В 2016-м спад поступлений замедлился, за два квартала с.г. из России в Украину поступило 266,8 млн долл., за два квартала 2015-го — 318,7 млн.



"Очевидно, что именно отсутствие денег, а не патриотизма толкает их и на поездки в Россию. Каменщикам, кровельщикам и разнорабочим там предлагают от 20 до 50 тыс. грн заработка, бесплатное жилье и трехразовое питание. А российские банки выпускают для гастарбайтеров специальные карточные продукты, позволяющие родственникам в Украине по второй карте снимать деньги со счета без комиссии. All inclusive, отказаться от которого исключительно из патриотических побуждений сложно", - отмечает Самаева.

Вопрос о введении визового режима с Россией снова вошел в политическую повестку дня в Украине после того, как в конце сентября в Москве российские власти арестовали журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в "шпионаже" и удерживают в тюрьме "Лефортово".

Со своей стороны министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что вопрос "требует серьезной политической проработки и логистики", но МИД Украины готов к введению визового режима с РФ. Он отметил, что для этого потребуются затраты на дополнительные консульские должности, оборудование.

Подробнее о перспективах введения визового режима с РФ читайте в статье Юлии Самаевой "ВИЗуАльная жесткость" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".