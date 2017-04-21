Рейтинг 100 богатейших украинцев по версии "Фокуса" возглавил Ахметов, Порошенко "упал" на 10 место

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Второе и третье место в рейтинге заняли совладельцы группы "Приват" Коломойский и Боголюбов.

Ахметов удерживает лидерство в топ-100 богатейших украинцев по версии "Фокуса", а Порошенко - сдает позиции dni.ru

Рейтинг 100 богатейших Украинцев по итогам 2016 года, составленный журналом "Фокус", в очередной раз возглавил владелец группы СКМ, состояние которого оценивается в 2,2 млрд долларов. Второе и третье место в рейтинге как и год назад заняли совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский (1,2 млрд долларов) и Геннадий Боголюбов (1,2 млрд долларов).

Четвертое место занял владелец EastOne Виктор Пинчук (1,1 млрд долларов). На пятое место, по итогам минувшего года, с 10 позиции поднялся владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский (871 млн долларов); Занявший пятое место в прошлогоднем рейтинге владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк спустился на шестое место (738 млн долларов).

На седьмое место с шестого сместился собственник DCH Group Александр Ярославский (734 млн долларов); на восьмое место с 18 позиции поднялся собственник Ferrexpo Константин Жеваго (635 млн).

Девятое место в рейтинге, как и в прошлом году, занимает собственник Group DF Дмитрий Фирташ (623 млн). Президент Украины и владелец Roshen Петр Порошенко занял 10 место (589 млн), сместившись на него с восьмой позиции, которую занимал в прошлогоднем рейтинге.

В рейтинг вошли несколько новых участников. В частности – совладелец телеканала "Интер" Валерий Хорошковский (20-е место, 356 млн), глева совета директоров MCG Павел Фукс (24 место, 270 млн долларов), владелец и президент ГК "Прометей" Рафаэль Гороян (65 место, 90 млн долларов), совладелец "Имэксбанка" Леонид Климов (71 место, 75 млн долларов); ранее возглавлявший "Формулу смаку" Александр Табалов (74 место, 70 млн долларов); совладелец "Калинового края" Геннадий Бобов (75 место, 69 млн долларов); акционер Новокраматорского машзавода Георгий Скударь (79 место, 63 млн долларов), совладелец Крюковоского вагоностроительного завода Владимир Приходько (83 место, 62 млн долларов).

Рейтинг "Фокуса" учитывает не только граждан Украины, но и экспатов, заработавших в Украине основной капитал. При расчете учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям. Также учитывались средства, полученные от продажи бизнеса за последние восемь лет.

Ранее сообщалось, что в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в 2017 году вошли шесть украинских миллиардеров.

Первое место среди граждан Украины, но 359 в общем списке занимает Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в 4,6 миллиардов долларов. В прошлом году его состояние оценили в 2,3 миллиарда долларов.

Второе место занял Геннадий Боголюбов с 1,4 миллиардов долларов. Год назад его состояние оценили в 1,3 миллиарда долларов.