Рева пообещал "осовременивание" пенсий в Украине уже с первого октября

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Больше всего от актуализации выплат выиграют пенсионеры, вышедшие на пенсию до 2012 года.

Стало известно, когда в Украине "осовременят" пенсии Наталья Шевченко, ZN.UA

Правительство намерено провестиуже с первого октября нынешнего года, заявил министр Социальной политики Андрей Рева в интервью ZN.UA.

По словам министра, финансовый ресурс для "осовременивания" пений будет обеспечен за счет повышения МЗП в два раза.

"По нашим расчетам, на это (актуализацию пенсий – ред.) будет направлено 11 млрд грн", - указал он.

Рева также уточнил, что в результате повышения выплат больше всего выиграют пенсионеры, вышедшие на пенсию до 2012 года.

"У них сейчас самая низкая пенсия — 1247 грн, а есть такие, у кого еще меньше — 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим", - рассказал министр.

Ранее Рева заявлял, что среди 12 млн украинских пенсионеров далеко не все имеют полный стаж, и реальной актуализации пенсионных выплат потребуют всего около 6 млн из них.

Читайте интервью Андрея Ревы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".