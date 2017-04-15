Рева пообещал "осовременивание" пенсий в Украине уже с первого октября

Больше всего от актуализации выплат выиграют пенсионеры, вышедшие на пенсию до 2012 года.
По словам министра, финансовый ресурс для "осовременивания" пений будет обеспечен за счет повышения МЗП в два раза.
"По нашим расчетам, на это (актуализацию пенсий – ред.) будет направлено 11 млрд грн", - указал он.
Рева также уточнил, что в результате повышения выплат больше всего выиграют пенсионеры, вышедшие на пенсию до 2012 года.
"У них сейчас самая низкая пенсия — 1247 грн, а есть такие, у кого еще меньше — 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим", - рассказал министр.
Ранее Рева заявлял, что среди 12 млн украинских пенсионеров далеко не все имеют полный стаж, и реальной актуализации пенсионных выплат потребуют всего около 6 млн из них.
Читайте интервью Андрея Ревы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA