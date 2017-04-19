Рева назвал максимальный на сегодня размер пенсии в Украине – 58 тысяч грн

Подобную пенсию получают Герои Украины и летчики-испытатели.

В Минсоцполитики назвали максимальный размер пенсий в Украине Наталья Шевченко, ZN.UA

Максимальная пенсия в Украине на сегодня составляет 58 тысяч грн, сообщил министр социальной политики Украины

В эфире канала "112 Украина" министр рассказал, что в Украине существует ограничение по пенсионным выплатам в 10 740 грн, и подавляющее большинство из 12 млн украинских пенсионеров получают пенсии меньше указанного ограничения.

"И есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. - до 2 тыс. пенсионеров. Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине - 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже", – указал Рева.

По его словам, существование пенсий, превышающих ограничение в 10 тыс. грн – это неправильно, однако их отмена не решит проблему дефицита Пенсионного фонда.

Ранее Алла Котляр и Юлия Самаева в своем материале для ZN.UA писали, что несмотря на декларации власти по унификации пенсионного законодательства, ни одна категория льготных пенсионеров в Украине так и не была полностью ликвидирована.

Авторы указывают, что на сегодня в Украине насчитывается 12 млн пенсионеров. Подавляющее большинство среди них составляют "обычные" пенсионеры (10,8 млн граждан), которые получают средние выплаты в 1730 грн в соответствии с законом Украины "Об обязательном государственном пенсионном страховании". Выплата пенсий остальным пенсионерам назначалась по специальным законам, которые гарантируют "специальные" выплаты в районе 3-4 тыс грн.

"Даже после введения ограничения на максимальный размер пенсии (на секундочку — 10,7 тыс. грн) почти 9 тыс. пенсионеров продолжают получать выплаты, превышающие эту сумму. Например, 2,5 тыс. судей-пенсионеров обошли ограничение, назвав свои пенсии пожизненным денежным обеспечением, которое за год выросло с 16,6 тыс. грн до 22 тыс. В данный момент их коллеги прокуроры ведут борьбу за аналогичные привилегии. Даже сейчас эту категорию пенсионеров сложно отнести к малообеспеченным — за год их пенсии повысились с 7 тыс. грн до 9 тыс", - указывается в статье.

Напомним, в начале марта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что дефицит Пенсионного фонда Украины в настоящее время составляет 141 миллиард гривень.

В интервью ZN.UA Андрей Рева заявил, что в ходе реализации пенсионной реформы правительство не должно допустить роста дефицита пенсионного фонда Украины выше нынешней отметки в 140 млрд грн.

Подробнее о реализации пенсионной реформы читайте в интервью Андрея Ревы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".