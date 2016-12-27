Решение о дальнейшей судьбе ОПЗ примут до конца недели

Деятельность завода на текущий момент является убыточной.

МЭРТ занимается вопросом ОПЗ Андрей Пышний / Facebook

Решение о дальнейшей судьбе Одесского припортового завода, приватизация которого до сих пор не состоялась, будет принято до конца текущей недели.

"Я дал поручение, сейчас этим занимается первый вице-премьер-министр Степан Кубив. Они провели несколько заседаний рабочей группы. Думаю, до конца недели он (Кубив – ред.) внесет предложения, какие нужно принять решения, чтобы урегулировать вопрос ОПЗ", – , сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Вместе с тем, Министерство экономического развития и торговли Украины рассчитывает принять решение по дальнейшей работе ОПЗ в среду.

"Три дня назад было проведено совещание под моим председательством по ОПЗ, где были привлечены соответствующие министерства и НАК "Нафтогаз Украины". Завтра до обеда должны быть экономико-финансовые расчеты и будет принято решение. Здесь будет играть роль экономика и безопасность, я бы даже сказал – безопасность и экономика", - заявил глава ведомства Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он также добавил, что на сегодня деятельность ОПЗ является убыточной.

Ожидаемой давно приватизации Одесского припортового завода, так и не произошло. Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов). Послушавшись зарубежных кредиторов, в частности МВФ и ЕБРР, правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза, до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн) и продлило срок приватизации завода.

Дальше - конкурс по приватизации ОПЗ не состоялся из-за отсутствия заявок компаний, ранее проявлявших интерес к покупке предприятия. 7 декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что неудачный повторный конкурс по продаже Одесского припортового завода продемонстрировал неспособность руководства Фонда госимущества управлять государственным имуществом. "Я бы поувольнял всех, кто управляет Фондом госимущества Украины. Если бы это были мои полномочия, все были бы уже уволены", - заявил Гройсман.