Решение ЕК в пользу "Газпрома" противоречит Соглашению об ассоциации Украина-ЕС – МИД

Еврокомиссия должна придерживаться обязательств, взятых в рамках участия в Договоре о создании Энергетического Сообщества, заявили в МИД.

В МИД Украины подчеркнули, что ЕК должна придерживаться обязательств, взятых ЕС в рамках его участия в Договоре о создании Энергетического Сообщества utg.ua

Решение Еврокомиссии по предоставлению российскому концерну "Газпром" более широкого доступа к газопроводу OPAL нарушает, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой представительства ЕС в Украине Хъюгом Мингарелли.

"Принятие такого рода решений без проведения предварительных консультаций с украинской стороной является нарушением ст. 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая предусматривает взаимный учет сторонами потенциала и возможностей энергетической инфраструктуры друг друга", — отмечается в сообщении МИД Украины.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что Европейская Комиссия в процессе подготовки таких решений должна придерживаться обязательств, взятых ЕС в рамках его участия в Договоре о создании Энергетического Сообщества, в частности соблюдать в отношениях с Украиной и другими государствами-партнерами принципа солидарности и избегать принятия решений, которые бы противоречили антимонопольному законодательству ЕС.

Напомним, что Европейская Комиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициям Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. То, что решение ЕК, по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "стало шоком для нас", — полбеды. Хотя Украина и теряет в таком случае более 420 млн долл. ежегодно от сокращения транзита газа по своей ГТС. Еврокомиссия не просто создала прецедент изъятия из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в пользу российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18-летнего периода либерализации европейского рынка газа. Подробнее читайте в статье Ганны Люты "OПАЛенные "Газпромом".