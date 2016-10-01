Украинская власть срывает обещанную МВФ реформу управления госбанков

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Масштабы прямого или косвенного обворовывания оцениваются не в один десяток миллиардов гривень. Сопротивление реформе, как отмечают участники процесса, может идти с самого верха украинской вертикали власти.

Реформа корпоративного управления госбанков рискует быть проваленной rossandhelen / Depositphotos

Реформа корпоративного управления госбанков, судя по тяжелому и натужному продвижению в нынешнем правительстве (сроки имплементации уже неоднократно откладывались и переносились), всерьез рискует либо оказаться проваленной полностью, либо стать жертвой очередной профанации, пишет в статье ZN.UA обозреватель по экономическим вопросам Юрий Сколотяный.



Реформа корпоративного управления госбанков (как часть реформы управления госсектором в целом) — одно из немаловажных обязательств официального Киева перед МВФ, несмотря на то, что срок его выполнения уже неоднократно переносился.

Соответствующий законопроект №4162 ранее уже подавался в Верховную Раду правительством Арсения Яценюка. Но принять его, как это было изначально обещано МВФ, до конца марта 2016 года не удалось. После прихода правительства Владимира Гройсмана законопроект был отозван по стандартной процедуре. Однако процесс доработки и согласования новой версии пошел еще более тяжко, чем прежде.

Согласно нынешней версии меморандума, дедлайн установлен на конец сентября. Но по состоянию на 30 сентября он все еще не зарегистрирован в парламенте. Более того, по данным ZN.UA, документ даже еще не подавался на рассмотрение Кабмина. Из чего сам собой напрашивается вывод, что выполняются эти обязательства только из-под МВФ'ской палки.

В неформальном общении представители международных финансовых организаций, которые участвуют в процессе, делятся ощущениями, что нежелание его продвигать идет с самого верха нынешней украинской пирамиды власти.

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"Реформа корпоративного управления госбанков — одна из ключевых и наиболее принципиальных в нынешней повестке дня, поскольку без ее реализации надежды на качественное обновление украинского государства и его институтов тщетны. Ведь распределение сфер контроля над денежными потоками госсектора, не секрет, является ключевым элементом кулуарных договоренностей при формировании парламентских и других коалиций. Это — одно из наиболее системных проявлений тотальной отечественной коррупционной практики, искоренить которую так тщетно пытались и пытаются нынешние реформаторы и все их предшественники. Причем не меньше, чем для энергетического, она актуальна и для финансового сектора, масштабы грабежа через который государства и его граждан сопоставимы с "черными дырами" нефтегазовой сферы", - поясняет Сколотяный.

Масштабы многомиллиардных вливаниях в капитал государственных банков из госказны с 2008-го по 2016 год оцениваются в более 88 млрд грн (или $ 8,7 млрд по курсу гривни к доллару на момент рекапитализации). Получается, что каждому из ныне учтенных Госстатом 42,7 млн украинцев содержание госбанков обошлось более чем в $ 200.

По данным ZN.UA, это далеко не предел, так как утвержденная Нацбанком программа докапитализации по итогам прошлогоднего стресс-тестирования еще далеко не выполнена в том числе и госбанками.

Одна из последних версий разрабатываемого при участии экспертов МФО законопроекта, с которой удалось ознакомиться ZN.UA, в числе прочего предусматривает явное усиление полномочий президента в управлении госбанками (следите за новостями на эту тему в ближайшее время на нашем сайте>>).

Больше читайте в статье Юрия Сколотяного "Высокое торможение" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".