Реальные доходы украинцев во II квартале 2016 года выросли на 5,6%

Рост зарплат и замедление инфляции привели к увеличению реальных доходов граждан Украины.

Украинцы разбогатели за II квартал более чем на 5% Нацбанк Украины/Facebook

Номинальные доходы населения Украины во II квартале 2016 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 14,1%, а реальный располагаемый, определенный с учетом ценового фактора, на 5,6%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека во II квартале 2016 года составил 8210,9 грн, что на 1044,8 грн больше, чем во II квартале 2015 года.

Расходы населения во II квартале 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 14,8%.

Напомним, что реальные доходы населения в Украине падали в течение двух лет. За 2014 год они сократились на 11,5%, а за 2015 год – 22,2%. За I квартал 2016 года реальные доходы упали на 14,9%.

С марта т.г. в Украине наблюдается тенденция к росту реальной зарплаты в Украине. Кроме того, в 2016 году существенно замедлилась инфляция, которая по итогам 8 месяцев составила 4,5%.