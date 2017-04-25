Реальное количество безработных в Украине достигло 1,9 миллиона человек – Розенко

Официальное количество зарегистрированных безработных – 400 тысяч человек.

Розенко назвал реальное количество безработных украинцев

В Украине реальное количество безработных составляет около 1,9 млн человек, в то время как в службах занятости официально зарегистрировано около 400 тыс. нетрудоустроенных граждан.

"На сегодняшний день уровень безработицы, … количество безработных колеблется на уровне 1,9 млн украинцев", - сообщил в эфире телеканала ZIK премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, в Украине около 18 млн реально трудоспособных граждан, из которых страховые взносы в Пенсионный фонд платят около 11 млн человек.

Что касается официально зарегистрированных безработных это те люди, которые имеют право на помощь по безработице и до потери работы были официально трудоустроены.

Сообщалось, что по состоянию на 1 февраля 2017 по сравнению с аналогичной датой прошлого года количество безработных уменьшилось на 16% до 429 тыс человек.