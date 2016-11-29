Реальная зарплата украинцев в октябре выросла на 6,2%

По сравнению с октябрем прошлого года украинцам, которые получают белую зарплату, стали платить больше.

Украинцы по-прежнему зарабатывают не больше 200 долларов, несмотря на рост зарплат Андрей Товстыженко, ZN.UA

Средняя номинальнаяштатного работника в октябре 2016 года составила 5350 грн, увеличившись по сравнению с октябрем 2015 года на 18,1%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла к октябрю прошлого за год на 6,2%.

Самая высокая зарплата в октябре была в Киеве – 8751 грн, самая низкая – в Тернопольской – 3764 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 4000 до 5000 грн.

Госстат Украины

Как сообщалось, март 2016 года стал первым месяцем роста реальных зарплат (на 7,3%) после двух лет снижения.

В 2014 году реальная зарплата украинцев упала на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%.