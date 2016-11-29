Реальная зарплата украинцев в октябре выросла на 6,2%

По сравнению с октябрем прошлого года украинцам, которые получают белую зарплату, стали платить больше.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла к октябрю прошлого за год на 6,2%.
Самая высокая зарплата в октябре была в Киеве – 8751 грн, самая низкая – в Тернопольской – 3764 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 4000 до 5000 грн.
Как сообщалось, март 2016 года стал первым месяцем роста реальных зарплат (на 7,3%) после двух лет снижения.
В 2014 году реальная зарплата украинцев упала на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%.ZN.UA