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Реальная зарплата украинцев в ноябре выросла на 8,4%

28 декабря в 17:27

В большинстве областей Украины размер зарплаты находится в пределах от 4000 до 5000 грн. В Киеве платят 9000 грн.

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Средняя зарплата в Киеве выросла до 9000 грн
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в ноябре 2016 года составила 5406 грн, увеличившись по сравнению с ноябрем 2015 года на 20,2%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла к ноябрю прошлого года на 6,2%.

Самая высокая зарплата в октябре была в Киеве – 9008 грн, самая низкая в Тернопольской области - 3955 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 4000 до 5000 грн.

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Госстат Украины

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Как сообщалось, март 2016 года стал первым месяцем роста реальных зарплат (на 7,3%) после двух лет снижения.

В 2014 году реальная зарплата украинцев упала на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги зарплата инфляция
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