Реальная зарплата украинцев в ноябре выросла на 8,4%

В большинстве областей Украины размер зарплаты находится в пределах от 4000 до 5000 грн. В Киеве платят 9000 грн.

Средняя зарплата в Киеве выросла до 9000 грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

Средняя номинальнаяштатного работника в ноябре 2016 года составила 5406 грн, увеличившись по сравнению с ноябрем 2015 года на 20,2%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла к ноябрю прошлого года на 6,2%.

Самая высокая зарплата в октябре была в Киеве – 9008 грн, самая низкая в Тернопольской области - 3955 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 4000 до 5000 грн.

Госстат Украины

Как сообщалось, март 2016 года стал первым месяцем роста реальных зарплат (на 7,3%) после двух лет снижения.

В 2014 году реальная зарплата украинцев упала на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%.