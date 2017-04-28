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Реальная зарплата украинцев в марте выросла на 18,7%

28 апреля в 18:17

Повышение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн привело к резкому росту средней зарплаты по стране.

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Средняя зарплата в Украине достигла 250 долларов
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2017 года составила 6752 грн, увеличившись по сравнению мартом прошлого года на 37,2%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2017 года относительно марта 2016 года возросла на 18,7%.

Самая высокая зарплата в марте была в Киеве – 11010 грн, самая низкая - в Черновецкой области - 5136 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 5000 до 6000 грн.

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Госстат Украины

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Напомним, что в декабре 2016 года реальная зарплата украинцев выросла к декабрю 2015 года на 11,6%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%.

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