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Реальная зарплата украинцев в августе выросла на 15,4%

28 сентября в 16:41

По сравнению с августом прошлого года украинцам, которые получают белую зарплату, стали платить больше на 15%.

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Официальная зарплата украинцев замерла у отметки 200 долларов
ZN.UA
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в августе 2016 года составила 5202 грн, увеличившись по сравнению с августом 2015 года на 23,7%, сообщает Государственная служба статистики.

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 15,4%.

Самая высокая зарплата в мае была в Киеве – 8586 грн, самая низкая – в Тернопольской – 3727 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 4000 до 5000 грн.

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Госстат Украины

Как сообщалось, март 2016 года стал первым месяцем роста реальных зарплат (на 7,3%) после двух лет снижения.

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В 2014 году реальная зарплата украинцев упала на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%

По материалам: ZN.UA
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Тэги зарплата снижение инфляция
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2 комментария
  • Slava Kudravcev Сегодня, 16:58 покажите хоть одного рефльного роботягу у кого выросла зарплата ВЫ козлы спрашивайте у простих техничек в школах и больницах вот они вам и скажут реальны зарплаты-они их получают не в конвертах как эти писаки Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Dmitry Moshenets Сегодня, 16:56 В этой статье "реальная зарплата выросла", а пол часа назад в этой же рубрике писали "средняя зарплата уменьшилась на 174 грн"?!! Кто-то из СМИ неправ или читатели лохи?!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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