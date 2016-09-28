Реальная зарплата украинцев в августе выросла на 15,4%

По сравнению с августом прошлого года украинцам, которые получают белую зарплату, стали платить больше на 15%.

Официальная зарплата украинцев замерла у отметки 200 долларов ZN.UA

Средняя номинальнаяштатного работника в августе 2016 года составила 5202 грн, увеличившись по сравнению с августом 2015 года на 23,7%, сообщает Государственная служба статистики.

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 15,4%.

Самая высокая зарплата в мае была в Киеве – 8586 грн, самая низкая – в Тернопольской – 3727 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 4000 до 5000 грн.

Госстат Украины

Как сообщалось, март 2016 года стал первым месяцем роста реальных зарплат (на 7,3%) после двух лет снижения.

В 2014 году реальная зарплата украинцев упала на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%