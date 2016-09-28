Реальная зарплата украинцев в августе выросла на 15,4%

По сравнению с августом прошлого года украинцам, которые получают белую зарплату, стали платить больше на 15%.
При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 15,4%.
Самая высокая зарплата в мае была в Киеве – 8586 грн, самая низкая – в Тернопольской – 3727 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 4000 до 5000 грн.
Как сообщалось, март 2016 года стал первым месяцем роста реальных зарплат (на 7,3%) после двух лет снижения.
В 2014 году реальная зарплата украинцев упала на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%ZN.UA