Разработана программа по привлечению лоукостов в Украину – Порошенко

Украина готовится к безвизу с Евросоюзом.

В Украину зайдут лоукостеры по программе Ryanair На сегодня уже разработана программа по привлечению лоукостов в Украину, заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "1+1".

"Мы делаем абсолютно скоординированную программу по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов, которые дадут возможность за несколько десятков евро организовать билет в обе стороны", — сказал Порошенко.

По его словам, многие бюджетные авиакомпании уже видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами.

Ryanair до конца 2017 года запустит 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева лоукост будет летать в Лондон, Манчестер, Эйндховен и Стокгольм, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген. Лоукостер. Из Киева лоукост будет летать в Лондон, Манчестер, Эйндховен и Стокгольм, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.