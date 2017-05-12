Разработана программа по привлечению лоукостов в Украину – Порошенко

Украина готовится к безвизу с Евросоюзом.
В Украину зайдут лоукостеры по программе
Ryanair
На сегодня уже разработана программа по привлечению лоукостов в Украину, заявил президент Петр Порошенко
в интервью телеканалу "1+1".
"Мы делаем абсолютно скоординированную программу по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов, которые дадут возможность за несколько десятков евро организовать билет в обе стороны", — сказал Порошенко.
По его словам, многие бюджетные авиакомпании уже видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами.
По материалам:
Интерфакс-Украина