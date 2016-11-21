Рассмотрение иска АМКУ к "Газпрому" почти на $ 7 млрд перенесли

Очередное заседание суда назначено на 5 декабря 2016 года.

Сумма антимонопольных требований к "Газпрому" составляет 172 млрд грн gazprom.ru

Хозяйственный суд Киева отложил рассмотрение иска Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по взысканию с "Газпрома" штрафа и пени на 172 миллиардов гривень.

Рассмотрение иска отложено хозсудом для того, чтобы стороны ознакомились с дополнительными материалами, предоставленные ими по сути спора.

Очередное заседание суда назначено на 5 декабря 2016 года.

Ранее сообщалось, что АМКУ в суде требует взыскать с российского "Газпрома" не только основную сумму наложенного еще в марте штрафа в 86 млрд грн, но также пеню на эту же сумму за несвоевременную уплату. Таким образом, сумма антимонопольных требований к "Газпрому" увеличилась до 172 млрд грн.

Верховный суд Украины отказал российскому "Газпрому" в рассмотрении дела по отмене штрафа в 86 млрд грн, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

АМКУ 22 января принял решение оштрафовать российский "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Также АМКУ обязал "Газпром" привести условия транзита газа к экономически обоснованному уровню. В противном случае – АМКУ обратится в суд для принудительного взыскания.

В свою очередь Газпром "крайне удивился" штрафу от АМКУ и пообещал защищаться всеми доступными правовыми способами. Российский монополист назвал "давлением" решение Украины о применении штрафа.

Решение АМКУ было направлено "Газпрому" 12 февраля.

Спустя два месяца, 12 апреля "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным решение АМКУ. Суд вернул этот иск на следующий же день, 13 апреля, без рассмотрения. Апелляционный хозсуд Киева 18 мая отказал в обжаловании решения, это же 13 июля подтвердил и Высший хозяйственный суд.