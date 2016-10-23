Распределители тепла на батареях должны установить минимум 75% квартир для его реального учета

Нужен индивидуальный учет потребления, и он возможен. Для этого нужно установить на каждой батарее распределители тепла и радиаторный терморегулятор.

Для реального учета тепла распределители на батареях должны установить минимум 75% квартир Андрей Товстыженко, ZN.UA

Домовые счетчики — не панацея, а лишь первый шаг к коммерческому учету потребления энергоресурсов. Да и тот еще не сделан, ведь законопроект №4901 "О коммерческом учете коммунальных услуг" прошел только первое чтение. О реальном и справедливом учете потребления можно будет говорить лишь тогда, когда многоквартирные дома перейдут на индивидуальный учет тепла, пишет в статье ZN.UA обозреватель Юлия Самаева.

Ведь предлагаемая система с постановкой счетчика на дом или секцию в итоге все равно привязана к квадратным метрам, на которых проживает домохозяйство, а это, как ни крути, "средняя температура по больнице". Жильцы одного подъезда, например, застеклили лестничные пролеты и утеплили фасады, они потребляют тепла меньше, чем жильцы подъезда с битыми или старыми окнами. Семья в трехкомнатной квартире вполне может потреблять тепла меньше, чем семья в "двушке", если в "трешке" утеплили стены, поменяли батареи и окна. Но счет в итоге будет выписан, исходя лишь из квадратуры жилого помещения.

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Решение очевидно — нужен индивидуальный учет потребления, и он возможен. Для этого нужно установить на каждой батарее распределители тепла и радиаторный терморегулятор.

Только тогда мы действительно перейдем к индивидуальному учету потребленного каждой отдельно взятой семьей тепла и расчету с поставщиками за реально предоставленные услуги, а не виртуальное тепло и потери в сетях. В проекте этот шаг есть, но до него еще годы, в течение которых мы продолжим платить за мнимые услуги виртуальными субсидиями.

Да и для того, чтобы система заработала в доме с вертикальной разводкой отопления (а это практически все многоквартирные дома старой застройки), распределители на батареях должны установить минимум 75% квартир. То есть в ближайшие два-три года мы к реальному учету не приблизимся даже по оптимистичным оценкам.

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