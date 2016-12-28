Расходы на правительство Украины в 2017 году вырастут в три раза - госбюджет

Расходы общего фонда госбюджета-2017 вырастут на 14,3%. Расходы на Кабмин – в 3,2 раза. На Верховную Раду – на 20%.

Кабинет министров потратит на себя более миллиарда Василий Артюшенко, ZN.UA

В опубликованном законе "" заложено увеличение расходов на Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров Украины в 3,2 раза.

Согласно тексту закона, расходы из общего фонда на Кабмин вырастут с 427,7 млн грн до 1 млрд 387 млн грн.

При этом расходы из общего фонда на Верховную Раду вырастут на 20% - с 935 млн грн до 1 млрд 124 млн грн.

Стоит отметить, что в госбюджете-2017 заложен рост доходов общего фонда на 17,1%, а рост расходов общего фонда – на 14,3%.

Напомним, что Верховная Рада ранним утром 21 декабря проголосовала за госбюджет на 2017 год. 26 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год.

Подробнее о госбюджете на следующий год читайте в материале Юлии Самаевой "Госбюджет-2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".