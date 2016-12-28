Расходы на Генпрокуратуру в 2017 году вырастут в 1,5 раза - госбюджет

Расходы общего фонда госбюджета-2017 вырастут на 14,3%. Расходы на ведомство Луценко – в три раза больше. А на ведомство Авакова вообще не вырастут.

Ведомство Луценко получило 50%-ную надбавку, а ведомство Авакова ничего не получило Василий Артюшенко, ZN.UA

В опубликованном законе "" заложено увеличение расходов на Генеральную прокуратуру Украины на 52%.

Согласно тексту закона, расходы из общего фонда на Генеральную прокуратуру вырастут с 3,3 млрд грн до 5,0 млрд грн.

При этом расходы на Министерство внутренних дел останутся прежними - 40,2 млрд грн, в т.ч. на Национальную гвардию – 8,6 млрд грн, на Национальную полицию - 16,6 млрд грн.

Стоит отметить, что в госбюджете-2017 заложен рост доходов общего фонда на 17,1%, а рост расходов общего фонда – на 14,3%.

Напомним, что Верховная Рада ранним утром 21 декабря проголосовала за госбюджет на 2017 год. 26 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год.

Подробнее о госбюджете на следующий год читайте в материале Юлии Самаевой "Госбюджет-2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".