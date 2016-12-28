Расходы на антикоррупционные органы в 2017 году вырастут в два раза - госбюджет

Украина потратит в 2017 году на САП, НАБУ, НАПК и КБР 2,1 млрд грн. Это значительно меньше, чем на Генеральную прокуратуру (5 млрд грн).

Борьба с коррупцией среди чиновников обойдется Украине в 2,1 млрд грн в год НАБУ

В опубликованном законе "" заложено увеличение расходов на антикоррупционные органы, созданные в Украине в последние годы.

В частности, расходы общего фонда госбюджета на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) увеличатся с 75 млн грн до 119 млн грн.

Расходы на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вырастут с 489 млн грн до 774 млн грн.

Расходы на Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) – 486 млн грн до 605 млн грн.

Кроме того, в госбюджете-2017 впервые предусмотрено выделение 641 млн грн на Государственное бюро расследований (ГБР), которое находится в процессе создания.

Стоит отметить, что в госбюджете-2017 заложен рост доходов общего фонда на 17,1%, а рост расходов общего фонда – на 14,3%.

Напомним, что Верховная Рада ранним утром 21 декабря проголосовала за госбюджет на 2017 год. 26 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год.

Подробнее о госбюджете на следующий год читайте в материале Юлии Самаевой "Госбюджет-2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".