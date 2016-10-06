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Рада вернула полиграфкомбинат "Украина" в управление Министерства финансов

6 октября в 19:02

Национальный банк управлял полиграфкомбинатом "Украина" в течение трех лет. Решили вернуть назад.

Полиграфкомбинат «Украина»
У Национального банка отобрали полиграфкомбинат "Украина"
Полиграфкомбинат «Украина»
Верховная Рада одобрила возвращение государственного предприятия "Полиграфический комбинат Украина" в сферу управления Министерства финансов. Законопроект №4630 поддержали 236 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, полиграфкомбинат "Украина" был передан Кабмином в управление Национальным банком в августе 2013 года. Затем в мае 2014 года Кабмин передал целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Государственный центр персонализации документов" из сферы управления Государственной миграционной службы в сферу управления Национального банка. В июле 2014 года было принято решение присоединить Центр к полиграфкомбинату "Украина".

"Указанные акты возлагают на Национальный банк не свойственные ему функции (контроль за изготовлением бланков ценных бумаг и бланков документов, которые требуют использования специальных элементов защиты, и контроль за оборотом документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, в части их персонализации)", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Напомним, что полиграфкомбинат "Украина" в настоящее время печатает бланки паспортов Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги государство нация документы
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