Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ на 400 млн для проектов АПК

Европейский инвестиционный банк поможет профинансировать до половины стоимости новых проектов в аграрной отрасли.

Депутаты Верховной Рады ратифицировали соглашение между Украиной и ЕИБ (Европейским инвестиционным банком) о выделении 400 млн евро на проекты в сфере АПК. За это решение проголосовали 269 депутатов на заседании во вторник, 20 сентября.

Средства кредита ЕИБ будут предоставляться при участии МинАП и государственного "Укрэксимбанка". Финансирование предполагает покрытие до 50% стоимости аграрных проектов, таких, как проекты по выращиванию зерновых и масличных, модернизацию рыбного хозяйства и аквакультуры.

Кредитное соглашение с ЕИБ было подписано правительством Арсений Яценюк в конце декабря 2015 года. Заемщиком выступает Министерство финансов, которое при участии Министерства агрополитики и продовольствия и "Укрэксимбанка" будет выбирать проекты и осуществлять мониторинг их реализации.

За счет кредитов ЕИБ может быть покрыто до 50% стоимости проектов, остальные средства – собственные средства банков участников или конечных бенефициаров.