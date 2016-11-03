Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до конца 2017 года

Запрет не распространяется на очень значительный перечень видов бизнеса.

Рада ввела еще один мораторий Верховная Рада

продлила до 31 декабря 2017 года мораторий на плановые проверки бизнеса Законопроект №3153 поддержали 235 народных депутатов.

Документ запрещает для большей части органов госнадзора возможность плановых проверок, но не ограничивает возможность внеплановых проверок, для которых предусматриваются четыре основания, в том числе по решению суда, по заявлению субъекта хозяйствования, в случае наступления аварии, по обоснованному обращению физического лица и согласованию компетентного органа Государственной регуляторной службы (ГРС). При этом согласование ГРС занимает пять дней.

В то же время, согласно закону, его действие не распространяется на отношения, возникающие при проведении проверок органами госрегулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг, рынка ценных бумаг, безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, в сферах налоговой политики, государственного таможенного дела, финансового контроля, экспортного контроля, безопасности использования ядерной энергии, гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины, государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, проверок Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальным банком Украины, Антимонопольным комитетом Украины.

В Украине с осени 2014 года действует введенный правительством мораторий на проверки деятельности всех субъектов предпринимательской деятельности, кроме проверок, проводимых Госфининспекцией и Государственной фискальной службой (ГФС). Проверки могут осуществляться только с разрешения правительства или по просьбе самой компании.