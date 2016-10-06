Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли еще на год

Каждую осень украинский парламент продлевает мораторий на землю. Депутаты опасаются "обогащения представителей крупного капитала" за счет собственников земли.

Владельцы паев еще год не смогут распоряжаться своей собственностью Андрей Товстыженко, ZN.UA

Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года. Законопроект №в целом поддержали 297 депутатов.

В то же время Рада отклонила законопроект Юлии Тимошенко о продлении моратория куплю-продажу земли еще на пять лет и аналогичный проект Олега Ляшко.

Напомним, что 3 октября глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе, отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов. "Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", - сказал представитель МВФ.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки, - заявил Порошенко.

Как пишет в своей статье для ZN.UA первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, экспертной рабочей группой, сформированной при Госгеокадастре, предложен концепт запуска рынка земли в Украине в несколько этапов.