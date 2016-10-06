Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли еще на год

Каждую осень украинский парламент продлевает мораторий на землю. Депутаты опасаются "обогащения представителей крупного капитала" за счет собственников земли.
В то же время Рада отклонила законопроект Юлии Тимошенко о продлении моратория куплю-продажу земли еще на пять лет и аналогичный проект Олега Ляшко.
Напомним, что 3 октября глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе, отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов. "Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", - сказал представитель МВФ.
6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки, - заявил Порошенко.
Как пишет в своей статье для ZN.UA первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, экспертной рабочей группой, сформированной при Госгеокадастре, предложен концепт запуска рынка земли в Украине в несколько этапов.ZN.UA