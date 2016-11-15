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Рада призвала Евросоюз заблокировать строительство газопроводов в обход Украины

15 ноября в 12:04

Украинские депутаты просят своих европейских коллег проявить солидарность и и не допустить реализации политически мотивированных проектов.

Верховная Рада
Депутаты обратились к своим коллегам по поводу газопроводов
Верховная Рада
Верховная Рада приняла обращение к парламентам и органам исполнительной власти государств - членов Европейского Союза. Постановление №5329 "относительно усиления сотрудничества в области энергетической безопасности и потенциальных рисков реализации проектов по строительству транзитных газопроводов в обход Украины поддержали 264 народных депутата.

Рада призывает поддержать Украину на пути проведения энергетических реформ в соответствии с международными обязательствами, гармонизации законодательства Украины с Европейским Союзом и интеграции энергетических рынков Украины с рынком Европейского энергетического сообщества.

Украинский парламент призывает присоединиться к совместной модернизации и эксплуатации газотранспортной системы Украины с целью максимальной ее загрузки и надежной транспортировки природного газа в государства-члены ЕС по территории Украины.

Рада просит соблюдать принцип солидарности и не допустить реализации политически мотивированных проектов по строительству газопроводов в обход Украины, что противоречит Энергетической стратегии ЕС по диверсификации источников, а также ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС и Украины.

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Напомним, что 28 октября Еврокомиссия приняла решение позволить российскому "Газпрому" увеличить объемы поставки газа через "Северный поток" при помощи газопровода OPAL.

Подробнее о решении Еврокомиссии по поводу OPAL и его негативном влиянии на газотранспортные позиции Украины читайте в статье Анны Лютой "OПАЛенные "Газпромом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги газ энергетика Рада
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