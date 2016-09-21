Рада приняла проект госбюджета-2017 к рассмотрению

Процедура обсуждения госбюджета запущена. Первое чтение ожидается через месяц.

Депутаты в ближайшие два месяца (а то и три) будут заниматься деньгами бюджета Верховная Рада

Верховная Рада приняла к рассмотрению проект закона о государственном бюджете на 2017 год, поданный Кабинетом министров.

"Представление проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2017 год №5000 завершено. В соответствии со статьей 154 Регламента Верховной Рады, государственный бюджет Украины на 2017 год считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - спикер парламента Андрей Парубий.

Законопроект о государственном бюджете на 2017 год рассматривается по процедуре трех чтений. Народные депутаты и комитеты готовят свои предложения к проекту закона и не позднее 1 октября направляют их в профильный комитет парламента (по вопросам бюджета).

Законопроект о госбюджете в первом чтении Верховная Рада рассматривает не позднее 20 октября, в третьем чтении – до 25 ноября.

Напомним, что 15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает повысить в 2017 году минимальные зарплаты и пенсии на 10%, расходы на Кабинет министров – на 30%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на администрацию президента – на 50%.

Представляя проект госбюджета в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман обвинил неназванных "политиканов" в намерении превратить "честный" бюджет правительства в шоу покемонов.

"Для меня является приоритетом, как и для нашего правительства, это вопрос честного бюджета, через честный диалог, через абсолютно профессиональный подход, а не тот подход, который мы слышим от некоторых политиканов, которые пытаются превратить честный бюджет, честный подход, возможности дискуссии в шоу покемонов", - сказал премьер.