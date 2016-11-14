Рада отложила принятие госбюджета-2017 на начало декабря

Согласно Бюджетному кодексу, госбюджет необходимо принять до 1 декабря. Депутаты не успевают.

Депутаты не успеют принять бюджет вовремя Василий Артюшенко, ZN.UA

Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2017 год на следующей пленарной неделе, 6-9 декабря, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Было предложено на следующей неделе (рассмотреть) вопросы аграрной политики, защиты прав внутренне перемещенных лиц и также рассмотрение бюджета", - сказал Парубий на заседании согласительного совета.

20 октября Верховная Рада одобрила постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год". Согласно Бюджетному кодексу, принятие в целом этих выводов и предложений является принятием проекта госбюджета в первом чтении.

3 ноября Кабмин подал в Раду проект госбюджета-2017 на второе чтение.

Согласно календарному плану Верховной Рады, после пленарной недели 15-18 ноября депутаты будут одну неделю работать в комитетах, а затем еще одну – с избирателями. Следующая пленарная неделя запланирована только на 6-9 декабря.