Рада освободила церкви от налогов

Внесение изменений в Налоговый кодекс поддержал 281 депутат.

Депутаты одобрили продление срока перерегистрации церквей как неприбыльных организаций до 1 января 2018 года Василий Артюшенко, ZN.UA

Верховная Рада поддержала внесение изменений в, предусматривающие отмену налогообложения благотворительной деятельности церквей.

За законопроект №5050 в четверг, 6 октября, проголосовал 281 депутат.

Согласно проекту закону, статья 133 дополняется Налогового кодекса положением о том, что прибыль религиозных организаций используется не только для уставной деятельности, но и для благотворительности.

Кроме того, депутаты одобрили продление срока перерегистрации церквей как неприбыльных организаций до 1 января 2018 года.

Как пояснила председатель парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, церкви должны пройти перерегистрацию в местных органы власти и могут не успеть это сделать до 1 января 2017 года, передает Лига.net.

Накануне Кабинет министров Украины утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, разработанный Министерством финансов.

Как пишет народный депутат Андрей Журжий в своей статье для ZN.UA, представленный Министерством финансов Украины проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" в целом можно считать хорошей базой законодательства для улучшения условий ведения бизнеса и уменьшения давления фискальной службы на налогоплательщиков.

Подробнее о предложенных Минфином изменениях читайте в статье Андрея Журжия "Чтобы хвост не вилял собакой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".