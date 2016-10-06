Рада одобрила выделение дополнительных 1,5 млрд грн на зарплаты чиновникам

Принятый Радой закон увеличивает расходы на силовиков на 6,3 млрд грн, а также на 1,5 млрд грн – на чиновников.

Рада поддержала правительственный законопроект о повышении зарплат чиновникам Верховная Рада

Верховная Рада внесла изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2016 год. Правительственный законопроект № 5217 поддержали 263 депутата.

Принятый закон предусматривает увеличение расходов на оборону и безопасность в сумме 7,1 млрд грн, из них на денежное обеспечение – 6,3 млрд грн.

В частности, дополнительные расходы предусмотрены для Минобороны в сумме 3,8 млрд грн, Национальной полиции – 2 млрд грн (с учетом перераспределения в системе органов МВД), администрации Госпогранслужбы – 964 млн грн, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – 50 млн грн, Главного управления разведки Минобороны – 175 млн грн, СБУ– 129 млн грн, Управления госохраны – 51 млн грн, Госспецтрансслужбы – 5,4 млн грн.

Также увеличиваются расходы на оплату труда работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и иностранных дипломатических учреждений Украины на 1,5 млрд грн.

Кроме того, увеличиваются расходы Минрегиона по бюджетной программе "Государственный фонд регионального развития" на сумму 950 млн грн.

По бюджетной программе "Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции" предусматривается увеличить расходы на 420 млн грн "для финансового сбалансирования угольной отрасли и недопущения социальных взрывов среди шахтеров".

Увеличение расходов госбюджета должно быть обеспечено за счет замораживания 1,16 млрд грн на счетах Казначейства средств местных бюджетов населенных пунктов оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Также источником увеличения расходов предлагается экономия бюджетных средств по выполнению долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии (6,1 млрд грн), обслуживание государственного долга (2,4 млрд грн) и сокращение других непервоочередных расходов других главных распорядителей средств преимущественно капитального характера (0,4 млрд грн).

Напомним, что 28 сентября СНБО поддержал решение Кабмина о внесении изменений в госбюджет-2016 для увеличения финансирования силовых структур.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию на 50%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.