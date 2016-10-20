Рада одобрила реструктуризацию миллиардного долга "Антонова"

За реструктуризацию проголосовали 285 народных депутатов.
Верховная Рада разрешила реструктуризировать задолженность "Антонова", как правопреемника ГП "Киевский авиационный завод "Авиант", перед государством за невыполнение обязательств по облигациям, которые "Авиант" выпустил в 2009 году под государственные гарантии.
В пояснительной записке к закону указано, что общая сумма задолженности ГП "Антонов" составляет 1,271 млрд грн, из которой основной долг составляет 706,03 млн грн и 565,783 млн грн начисленной пени за неисполнение обязательств.
Также предполагается, что "Антонов" будет погашать долг перед государством ежеквартально в течение десяти лет, начиная с первого квартала следующего года.
При этом на сумму задолженности не будет начисляются пеня и другие санкции, а начисленные на день вступления в силу закона пени и другие штрафные санкции списываются.
В 2009 году завод "Авиант" с целью погашения долгов выпустил облигации на общую сумму 858 млн грн, из них были размещены облигации на 578,91 млн грн. Облигации были обеспечены полной государственной гарантией, сказано в пояснительной записке к законопроекту.
За принятие закона № 5244 от 06.10.2016 проголосовали 285 народных депутатов.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины собирается заказать ГП "Антонов" три реактивных самолета Ан-148 нового поколения.
Напомним, "Антонов" и китайская компания AICC подписали соглашение о сотрудничестве по программе Ан-225 "Мрия". Подробнее читайте в статье Валерия Грузина "Выгодно ли продавать душу? Полемические заметки" в еженедельнике "Зеркало недели Украина".ZN.UA