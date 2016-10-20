Рада одобрила госбюджет-2017 в первом чтении

Пока парламент придерживается процедуры принятия госбюджета на следующий год и все делает в срок.

За бюджет в первом чтении голосовали фракции Порошенко и Яценюка, а также, а также группы "Видродження" и "Воля народа", чуть менее чем полностью состоящие из бывших регионалов Василий Артюшенко, ZN.UA

одобрила постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год". В целом документ №5000-П поддержали 230 народных депутатов.

Согласно Бюджетному кодексу, принятие в целом этих выводов и предложений парламента является принятием проекта госбюджета в первом чтении. Свои выводы парламент передает в Кабмин, чтобы тот учел их при подготовке проекта госбюджета-2017 и внес его в Раду в двухнедельный срок на второе чтение (до 3 ноября).

Фракция "Блок Петра Порошенко" дала за постановление 109 голосов (из 143 депутатов), "Народный фронт" – 67 (из 81), "Оппозиционный блок" – 0 (из 43), "Самопомич" – 1 (из 26), "Радикальная партия" - 0 (из 21), "Батькивщина" – 0 (из 21), группа "Видродження" - 19 (из 23), группа "Воля народа" – 17 (из 19), внефракционные – 17 (из 46).

Законопроект о государственном бюджете на 2017 год рассматривается по процедуре трех чтений. Народные депутаты и комитеты готовят свои предложения к проекту закона и не позднее 1 октября направляют их в профильный комитет парламента (по вопросам бюджета).

Законопроект о госбюджете в первом чтении Верховная Рада рассматривает не позднее 20 октября, в третьем чтении – до 25 ноября.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.