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Рада намерена сделать обязательными счетчики тепла в каждой квартире

18 октября в 19:16

Обязательную установку индивидуальных приборов учета тепловой энергии планируется ввести с 1 октября 2018 года.

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Домовые счетчики и индивидуальные должны стать обязательными
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О коммерческом учете коммунальных услуг". В первом чтении проект №4901 поддержали 238 народных депутатов.

Проект закона предусматривает обязательное оборудование всех зданий, подключенных к внешним тепловым сетям, сетям горячего водоснабжения, водопроводным сетям домовыми узлами учета тепловой энергии и воды.

Проект предусматривает, что оборудование домовыми узлами учета существующих зданий обязан провести оператор внешних сетей в срок:

1) нежилых зданий - до 1 октября 2017 года;

2) жилых зданий - до 1 октября 2018 года.

Кроме того, в многоквартирных домах и других зданиях, где имеется более одного потребителя, проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показаний домового прибора учета:

1) в нежилых зданиях - до 1 октября 2017 года;

2) в жилых зданиях - до 1 октября 2018 года.

Законопроект запрещает подключение к внешним сетям вновь построенных зданий, которые не оборудованы приборами учета в соответствии с его требованиями.

Законопроект устанавливает, что расчеты за предоставленные коммунальные услуги (поставка тепловой энергии, поставка горячей и питьевой воды) осуществляются исключительно по данным коммерческого учета.

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18 октября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров Украины намерен предложить возможность оплаты жилищно-коммунальных услугс 12-месячной рассрочкой.

Ранее ZN.UA в статье "Сквозняк на полсотни миллиардов" писало о том, что люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - пишет в статье автор Юлия Самаева.

По материалам: ZN.UA
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Тэги здание тепло энергетика
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2 комментария
  • Roman Kachalov Сегодня, 19:33 Снова бред, манипуляции и замыливание мозгов. Счетчики газа уже установили в каждой квартире... - И на собираются этого делать. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • lyubo2010 Сегодня, 19:33 Брехня і популізм,в мене в трикімнатній квартирі п'ять окремих входів для подачі таплоносія до батарей опалення!це ж не газ,який входить однією трубою.І так весь стояк в під'їзді,9 поверхів,на площадці 4 квартири.Порахувати-повна вар'яція!!! можливо зроблять до2118.... Ответить Цитировать Пожаловаться
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