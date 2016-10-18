Рада намерена сделать обязательными счетчики тепла в каждой квартире

Обязательную установку индивидуальных приборов учета тепловой энергии планируется ввести с 1 октября 2018 года.
Проект закона предусматривает обязательное оборудование всех зданий, подключенных к внешним тепловым сетям, сетям горячего водоснабжения, водопроводным сетям домовыми узлами учета тепловой энергии и воды.
Проект предусматривает, что оборудование домовыми узлами учета существующих зданий обязан провести оператор внешних сетей в срок:
1) нежилых зданий - до 1 октября 2017 года;
2) жилых зданий - до 1 октября 2018 года.
Кроме того, в многоквартирных домах и других зданиях, где имеется более одного потребителя, проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показаний домового прибора учета:
1) в нежилых зданиях - до 1 октября 2017 года;
2) в жилых зданиях - до 1 октября 2018 года.
Законопроект запрещает подключение к внешним сетям вновь построенных зданий, которые не оборудованы приборами учета в соответствии с его требованиями.
Законопроект устанавливает, что расчеты за предоставленные коммунальные услуги (поставка тепловой энергии, поставка горячей и питьевой воды) осуществляются исключительно по данным коммерческого учета.
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Ранее ZN.UA в статье "Сквозняк на полсотни миллиардов" писало о том, что люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - пишет в статье автор Юлия Самаева.ZN.UA