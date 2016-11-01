Рада намерена отменить пенсионный сбор с валютных операций

Сбор в Пенсионный фонд с наличного обмена валют стал одной из причин того, что половина операций оказалась в тени.

Депутаты решили отменить 2% налог при покупке наличных долларов Василий Артюшенко, ZN.UA

приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно содействия детенизации валютообменных операций. Законопроект №4741 поддержали 247 народных депутатов.

Законопроектом предлагается отменить 2%-й сбор с покупки иностранной валюты в наличной форме.

Кроме того, проект отменяет требование предъявления паспорта для купли-продажи иностранной валюты.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сбор с валютных операций впервые в Украине было введен еще в 1998 году как временная мера. К 2006 году его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 году – до 1%, в 2008 году – до 0,5%, а в 2009 году – до 0,2%. В 2011 году Верховная Рада Украины отменила пенсионный сбор с операций с иностранной валютой.

В то же время в 2014 году сбор был установлен для юридических и физических лиц со ставкой 0,5%. С 2015 года сбор при покупке иностранной валюты (ставка 2%) платят только физические лица, которые осуществляют покупку валюты в наличной форме (кроме физических лиц, которые покупают иностранную валюту для погашения кредитов).

Авторы законопроекта считают, что сбор обусловил отток валюты из банковского сектора и рост теневого сектора валютообменных операций. Так, по оценкам ассоциации "Украинский кредитно-банковский союз" теневой валютный рынок уже достиг 50%.

Национальный банк Украины поддерживает отмену 2% сбора в Пенсионный фонд с валютообменных операций.