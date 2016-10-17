Рада на этой неделе рассмотрит госбюджет-2017 в первом чтении

Рассмотрению госбюджета будет посвящен последний возможный день, который определен регламентом Рады.

Парубий договорился с Гройсманом о рассмотрении госбюджета Василий Артюшенко, ZN.UA

Законопроект она 2017 год будет рассмотрен в четверг, 20 октября, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Согласно регламенту работы Верховной Рады, мы должны не позднее 20 октября, то есть в этот четверг, рассмотрит проект закона о государственном бюджете Украины на 2017 год", - сказал Парубий на заседании согласительного совета.

Спикер сообщил, что разговаривал по этому поводу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. "Я прошу всех коллег максимально подготовиться к этому рассмотрению", - заявил Парубий.

Законопроект о государственном бюджете на 2017 год рассматривается по процедуре трех чтений. Народные депутаты и комитеты готовят свои предложения к проекту закона и не позднее 1 октября направляют их в профильный комитет парламента (по вопросам бюджета).

Законопроект о госбюджете в первом чтении Верховная Рада рассматривает не позднее 20 октября, в третьем чтении – до 25 ноября.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.