Пять самых крупных месторождений "Укргаздобычи" могут "отогнать" под СРП Ахметову

В ДТЭК уже озвучили месседж о том, что компания готова работать с новыми активами в нефтегазовой сфере.
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Игорь Маскалевич.
"В Минэнергоугольпроме заявили, что существует суперплан быстрого наращивания добычи газа. Как оптимистично отмечено в презентованном в ведомстве документе, "по экспертным оценкам, только на пяти месторождениях "Укргаздобычи" (Яблоневское, Кобзовское, Семенцовское, Абазовское и Комишнянское) на протяжении 18 месяцев с начала работ в рамках СРП инвестор-оператор с соответствующим опытом и финансовыми ресурсами может обеспечить до 4 млрд куб. м/год дополнительной добычи газа". Точка. То есть резкий прирост, причем за смешные деньги — порядка 200 млн долл", - пишет Маскалевич.
В то же время, как говорится в статье, в Украине новая скважина средней глубины стоит около 3–5 млн долл., и это оптимистичная оценка.
"Если в год она даст миллионов десять кубометров газа, будет весьма неплохо. В общем, сумма вложений для обещанного прироста и близко не напоминает искомые 200 млн долл", - пишет Маскалевич.
"Тут интереснее, под кого обещана "отгонка" месторождений, политкорректно названная "конверсией" договоров? Благо, министр Насалик упомянул и украинские компании, имеющие опыт работы в регионе на больших глубинах", - говорится в статье.
По словам Маскалевича, под это определение подходят компании Рината Ахметова ("Нефтегаздобыча") и Николая Злочевского (Burisma).
"И как раз в ДТЭК озвучили месседж о том, что компания готова работать с новыми активами в нефтегазовой сфере. А на фоне недавнего "хапка" по Юзовской площадке, живо напомнившего покупку рижскими бомжами "вышек Бойко", ДТЭК или Burisma выглядят вполне солидно. Это реальные, а не созданные "под сделку" компании с хорошо разбуренными месторождениями", - говорится в статье.
Как ранее подчеркивало ZN.UA, соглашения о разделе продукции — это, пожалуй, самый неудачный формат работы в нефтегазовой отрасли Украины. Из пяти проектов СРП в Украине не заработал ни один. Причин было много, но во всех случаях результат нулевой.
Подробнее читайте в статье Игоря Маскалевича "Газодобыча: особенности национальной конверсии?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина". ZN.UA