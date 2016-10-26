Путин в Крыму пообещал проложить газопровод из РФ до конца года

Российский президент пообещал крымчанам "реальное энергообеспечение".

Электрический кабель в Крыму уже есть. Теперь из России придет труба, газовая. gazprom.ru

До конца года оккупированный Крым будет подключен к прямым газопоставкам из России, пообещал российский президент Владимир Путин, прибыв на оккупированый полуостров в третий раз за последние три месяца.

"В конце этого года в Крым должна прийти магистральная труба газовая. И с этого момента начнется настоящая полноценная газификация и электроснабжение уже от собственной генерации: первичный источник - газ. Мы планируем и уже осуществляем строительство электростанции на газе", - сказал Путин в ходе выступления на "Форуме действий" в среду, 26 октября.

По его словам, "с этого момента начнется действительно реальная, стабильная газификация и энергообеспечение всего полуострова".

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С началом 2016 года Украина отказалась от поставок своей электроэнергии в оккупированный Крым.

Сегодня Крым получает электроэнергию через незаконно проложенный китайцами подводный кабель с территории России (т.н. "энергомост"), идущий из Краснодарского края по дну Керченского пролива. Также на полуострове есть собственная генерация, однако ее мощностей не хватает.

В аннексированном Крыму осталось одно подземное газовое хранилище (ПХГ), принадлежащее "Черноморнефтегазу". Также Россия украла у Украины газовые месторождения на шельфе, а также газодобывающие платформы (т.н. "вышки Бойко"). В середине октября 2016 года государственный НАК "Нафтогаз Украины" подал иск на Россию в международный арбитраж с требованием возместить $ 2,6 млрд за украденные в Крыму активы.