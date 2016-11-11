Путин сообщил о стабилизации экономики России

Российский президент поздравил селян с хорошим урожаем и озвучил другие цифры статистики.
"Ситуация стабилизировалась, хотя говорить о ее кардинальном улучшении пока рано", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Российский президент сообщил о росте промышленного производства на 0,3% (за январь-сентябрь 2016 года).
"Хорошие темпы демонстрирует сельское хозяйство - плюс 3%. Думаю, что у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, поздравить с хорошей работой", - сказал Путин.
Ранее глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков восстановления российской экономики.
В декабре 2015 года российский президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил гражданам, что российская экономика преодолела "пик кризиса".
По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.Интерфакс , ZN.UA ,