Путин сообщил о стабилизации экономики России

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Российский президент поздравил селян с хорошим урожаем и озвучил другие цифры статистики.

Вслед за пиком кризиса на России наступила стабилизация Сайт президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о стабилизации в экономике страны.

"Ситуация стабилизировалась, хотя говорить о ее кардинальном улучшении пока рано", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Российский президент сообщил о росте промышленного производства на 0,3% (за январь-сентябрь 2016 года).

"Хорошие темпы демонстрирует сельское хозяйство - плюс 3%. Думаю, что у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, поздравить с хорошей работой", - сказал Путин.

Ранее глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков восстановления российской экономики.

В декабре 2015 года российский президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил гражданам, что российская экономика преодолела "пик кризиса".

По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.