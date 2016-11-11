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Путин сообщил о стабилизации экономики России

11 ноября в 14:54

Российский президент поздравил селян с хорошим урожаем и озвучил другие цифры статистики.

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Вслед за пиком кризиса на России наступила стабилизация
Сайт президента России
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о стабилизации в экономике страны.

"Ситуация стабилизировалась, хотя говорить о ее кардинальном улучшении пока рано", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Российский президент сообщил о росте промышленного производства на 0,3% (за январь-сентябрь 2016 года).

"Хорошие темпы демонстрирует сельское хозяйство - плюс 3%. Думаю, что у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, поздравить с хорошей работой", - сказал Путин.

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Ранее глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков восстановления российской экономики.

В декабре 2015 года российский президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил гражданам, что российская экономика преодолела "пик кризиса".

По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги Россия экономика Путин
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