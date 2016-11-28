Против повышения коммунальных тарифов высказались 86% украинцев

Мнение, что тарифы продиктованы коммунальными монополистами и являются выполнением требований МВФ, преобладает на Юге и Востоке страны.

Цифра 86% иногда случается и в Украине (когда речь идет о деньгах) kievcity.gov.ua

Только 8% украинцев считают, чтоявляются экономически обоснованными, большинство (86%) не согласны с этим, свидетельствуют данные ноябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 76% респондентов согласились с тезисом, что нынешние коммунальные тарифы продиктованы монополистами, которые предоставляют коммунальные услуги. Половина согласны с тем, что нынешние коммунальные тарифы это одно из требований МВФ для получения Украиной кредита.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 10-17 ноября среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

Напомним, что в Украине с началом отопительного сезона примерно в два раза повысились тарифы на отопление. По данным опроса компании Research & Branding Group около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги. При этом 47% заявили, что не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. А 7% жителей Украины полностью уверены, что смогут оплатить коммунальные предстоящей зимой.