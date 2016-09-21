Промпроизводство в Украине в августе возобновило рост

Промышленность Украин начала расти весной 2016 года. После спада в июне и июле вновь наметился рост.

По сравнению с августом прошлого года промпроизводство выросло на 3,4% ilfede / Depositphotos

Объемы промышленного производства в августе 2016 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,4%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

За январь-август 2016 года промпроизводство выросло на 2,0%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,0%, перерабатывающей – на 3,3%, снабжении и распределении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 0,9%.

Напомним, что в феврале 2016 года Госстат зафиксировал месячный рост промпроизводства – впервые за последние 3,5 года. В марте промпроизводство выросло на 4,8%, в апреле рост сократился до 3,5%, в мае – до 0,2%. Однако уже в июне промпроизводство сократилось на 3,4%, в июле – на 0,2%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2016 года промышленное производство вырастет на 1,2%.