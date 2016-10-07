Прокуратура РФ нашла нарушения на липецкой фабрике Roshen

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Прокуратура РФ нашла коррозию в газопроводе и нарушения в документации

Виновные должностные лица привлечены к админответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей каждый, сообщили в прокуратуре РФ vladtime.ru

Прокуратура Октябрьского района Липецка по итогам проверки АО ЛФК "Рошен" выявила многочисленные нарушения требований законодательства о промышленной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

"Так, в АО ЛФК "Рошен" технологическая схема газового оборудования ГРП не соответствует фактическом расположению оборудования, на наружных участках газопроводов имеются следы коррозии, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах не соответствует требованиям нормативных документов, на земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, организовано складирование строительных материалов", - говорится в сообщении.

Кроме того, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах не соответствует требованиям нормативных документов, отметила прокуратура.

По результатам проверки должностным лицам завода, ответственным за промышленную безопасность, надзорное ведомство вынесло четыре постановления по делам об административных правонарушениях. "Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей (около 320 долларов США) каждый", - говорится в сообщении российского ведомства.

Сообщалось, что корпорация Roshen продолжает судебные разбирательва относительно уплаченных Липецкой фабрикой средств в российский бюджет. При этом претензии и обвинения в хищении этих средств в компании не признают. Ранее Липецкая фабрика корпорации Roshen добровольно выплатила 181 млн рублей, в хищении которых ее обвиняли.



16 марта Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил жалобу Федеральной налоговой службы РФ и отменил обеспечительные меры по иску налоговиков к липецкой кондитерской фабрике Roshen.

Уголовное дело против фабрики возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие заявляет, что в 2012-2013 годах фабрика якобы направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей. Общая сумма претензий на сегодня составляет 361,5 млн рублей.

Ранее генеральный директор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский говорил, что российские активы компании выставлены на продажу за $ 200 млн. Также он сообщал, что, после ухудшения отношений с Россией, производство на фабрике упало в 4 раза. Поэтому они вынуждены были продублировать весь ассортимент Липецка на Кременчугской и Винницкой фабриках.

Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

В января 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.