Прокуратура проверяет законность продажи Ахметову 12,7% акций "Киевэнерго"

В прокуратуре считают, что сомнительные схемы с отчуждением акций "Киевэнерго", которые принадлежали общине Киева, помогли Ахметову стать владельцем контрольного пакета компании.
Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры разрешил провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности "Киевэнерго" в деле о законности вывода из коммунальной собственности 12,73% акций компании в 2007 году.
Как отмечается в решение суда, которое датируется 15 сентября, прокуратура Киева возбудила уголовное производство двухлетней давности, которое может коснуться владельца СКМ Рината Ахметова, а также бизнесменов Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.
Этот пакет акций изначально был передан "Киевэнергохолдингу", которым владели Хмельницкий и Иванов, а затем в ряде сомнительных сделок выведен из собственности Киева и продан холдингу ДТЭК Рината Ахметова.
Дело об отчуждении акций "Киевэнерго" было открыто прокуратурой еще в июле 2014 года. С тех пор о нем никто ничего не слышал. Решение Печерского суда от 15 сентября этого года - первое за более чем два года после открытия производства, согласно данным Единого реестра судебных решений.
Сомнительные, по мнению столичной прокуратуры, схемы с передачей пакета акций "Киевэнерго" помогли Ахметову стать мажоритарным владельцем компании.
Согласно данным решения Печерского суда, стоимость коммунального пакета акций в 12,73% оценивалась в 77,5 млн грн.
"С 2007 по 2012 год 12,73% акций "Киевэнерго" путем неоднократного отчуждения, в том числе с участием предприятий, учреждений, организаций нерезидентов, передано в группу компаний ДТЭК", - отмечается в судебном решении.
"Таким образом, должностными лицами ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг" и ООО "Киевские энергосистемы", пакет акций ПАО "Киевэнерго" безвозмездно отчуждено из собственности территориальной общины города, чем причинено таким образом ущерб на 250 млн грн", - говорится в решении.
"Киевэнерго" было создано в 1995 году. Компания обеспечивает производство тепла и электроэнергии для 75% киевлян, являясь одной из крупнейших энергокомпаний в стране. "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в Киеве, за исключением Дарницкой ТЭЦ.
Киевский городской совет стал одним из владельцев "Киевэнерго" в 1999 году, получив 12,7% акций из государственной собственности. До этого контрольным пакетом компании в размере 50%+1 акция владело государство в лице НАК "Энергетическая компания Украины".
В 2012 году Фонд государственного имущества на приватизационном конкурсе продал еще 25% "Киевэнерго" ДТЭК за 450,5 млн грн при стартовой цене в 432,3 млн. После этого холдинг Ахметова сконцентрировал 72,4% столичной компании.
По итогам 2015 года "Киевэнерго" оказалось крупнейшим плательщиком налогов в столице, перечислив в городской бюджет 94,2 млн грн.ZN.UA , ЛІГА.net ,