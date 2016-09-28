Прокуратура проверяет законность продажи Ахметову 12,7% акций "Киевэнерго"

В прокуратуре считают, что сомнительные схемы с отчуждением акций "Киевэнерго", которые принадлежали общине Киева, помогли Ахметову стать владельцем контрольного пакета компании.

Прокуратура расследует дело об отчуждении акций "Киевэнерго" КГГА

Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры разрешил провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности "Киевэнерго" в деле о законности вывода из коммунальной собственности 12,73% акций компании в 2007 году.

Как отмечается в решение суда, которое датируется 15 сентября, прокуратура Киева возбудила уголовное производство двухлетней давности, которое может коснуться владельца СКМ Рината Ахметова, а также бизнесменов Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Этот пакет акций изначально был передан "Киевэнергохолдингу", которым владели Хмельницкий и Иванов, а затем в ряде сомнительных сделок выведен из собственности Киева и продан холдингу ДТЭК Рината Ахметова.

Дело об отчуждении акций "Киевэнерго" было открыто прокуратурой еще в июле 2014 года. С тех пор о нем никто ничего не слышал. Решение Печерского суда от 15 сентября этого года - первое за более чем два года после открытия производства, согласно данным Единого реестра судебных решений.

Сомнительные, по мнению столичной прокуратуры, схемы с передачей пакета акций "Киевэнерго" помогли Ахметову стать мажоритарным владельцем компании.

Согласно данным решения Печерского суда, стоимость коммунального пакета акций в 12,73% оценивалась в 77,5 млн грн.

"С 2007 по 2012 год 12,73% акций "Киевэнерго" путем неоднократного отчуждения, в том числе с участием предприятий, учреждений, организаций нерезидентов, передано в группу компаний ДТЭК", - отмечается в судебном решении.

"Таким образом, должностными лицами ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг" и ООО "Киевские энергосистемы", пакет акций ПАО "Киевэнерго" безвозмездно отчуждено из собственности территориальной общины города, чем причинено таким образом ущерб на 250 млн грн", - говорится в решении.

"Киевэнерго" было создано в 1995 году. Компания обеспечивает производство тепла и электроэнергии для 75% киевлян, являясь одной из крупнейших энергокомпаний в стране. "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в Киеве, за исключением Дарницкой ТЭЦ.

Киевский городской совет стал одним из владельцев "Киевэнерго" в 1999 году, получив 12,7% акций из государственной собственности. До этого контрольным пакетом компании в размере 50%+1 акция владело государство в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

В 2012 году Фонд государственного имущества на приватизационном конкурсе продал еще 25% "Киевэнерго" ДТЭК за 450,5 млн грн при стартовой цене в 432,3 млн. После этого холдинг Ахметова сконцентрировал 72,4% столичной компании.

По итогам 2015 года "Киевэнерго" оказалось крупнейшим плательщиком налогов в столице, перечислив в городской бюджет 94,2 млн грн.