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Продажи электрокаров в Украине в этом году выросли в три раза

22 ноября в 20:40

Причиной роста продаж стала отмена акциза на ввоз электрокаров. 

Электрокар BMW i3_16
Продажи элетрокаров выросли в три раза
autoblog.com

Продажи электрокаров в Украине за 10 месяцев текущего года составили 1123 автомобилей, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года – 401 автомобиль. 

Эти показатели учитывают как новые автомобили, так и бывшие в употреблении, передает "Автоцентр" со ссылкой на данные МВД. 

Всего, по информации министерства, в Украине зарегистрировано 1630 электроавтомобилей, из них 65% — новые (1062 автомобиля), а 35% — подержанные (568 автомобиля). Самый популярный электромобиль в Украине – Nissan Leaf. 

За первые 10 месяцев текущего года продано 721 новых электрокаров против 279 за аналогичный период прошлого года. При этом, за вторую половину года продано более 520 автомобилей, что свидетельствует о все возрастающем спросе на электрокары. 

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Считается, что основной причиной большой популярности электрокаров в Украине стала отмена акциза на ввоз таких автомобилей

По материалам: autocentre.ua
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Тэги авто электричество Украина популярность продажи ввоз акциз отмена причина
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