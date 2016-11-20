Проблемы "Укрзалізниці" мешают Украине заработать на рекордном урожае - Bloombeg

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Издание пишет, что вагоны для транспортировки зерновых устаревшие и часто ломаются.

Из-за изношенных вагонлв "Укрзалізниця" не может удовлетворить экспортные потребности агросектора.

Старая советская железная дорога вмешает украинским фермерам в продаже невиданных урожаев, в то время как экономика страны и без того страдает от конфликта с Россией.

Об этом сегодня пишет Bloomberg, добавляя, что нынешние украинские урожаи пшеницы, подсолнечника, кукурузы и других зерновых культур столь велики, что государственный монополист "Укрзалізниця" не может удовлетворить потребности ферм в транспорте. Причина кроется в том, что новые грузовые локомотивы и вагоны не закупались почти 50 лет. А старые изношенные составы не могут идти в ногу с потребностями страны.

"Я попросила восемь вагонов для кукурузы, а мне сказали, что нет свободных", - сказала начальник отдела логистики компании "Украгроком" Евгения Федорук, добавив, что в Украине часто "латают" изношенные вагоны, откладывая их замену на неопределенный срок.

Издание пишет, что из-за этого количество товарных вагонов сокращается в то время, как украинский аграрный сектор расширяется, а его потребности в логистике увеличиваются. Согласно прогнозам Аграрного депртаменту США, производство семи основных зерновых культур в Украине вырастет до 85,8 миллионов тонн в сезоне 2016-2017 годов. Эксперты киевской компании "Украгроконсалт" прогнозируют, что экспорт вырастет на 6% до рекордный 40,7 миллионов тонн. А это создаст нагрузку на железную дорогу, поскольку зерно нужно будет доставлять до экспортных терминалов в Черном море.

"Количество вагонов постоянно сокращается. У нас проблемы не потому, что что-то идет не так сегодня. Много лет Укрзалізниця исчерпывала свои резервы", - сказал глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун.

Тем временем Минагропрод прогнозирует новый рекорд урожая зерна. "Мы рассчитываем, что в этом году будем иметь рекордный урожай на уровне 64 млн тонн при средней урожайности 44 ц с гектара", - сказал министр в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню сельского работника в Украине.

По данным Госстата, рекордный урожай зерна и зернобобовых культур был собран в Украине в 2014 году - 63,9 млн тонн. В 2015 году урожай снизился до 60,1 млн тонн.

Как писала экономический обозреватель ZN.UA Юлия Самаева, жалобы аграриев на отсутствие средств для инвестиций преувеличены. В отрасли едва сводят концы с концами только животноводы, у остальных же секторов дела идут в гору. По данным Госстата, рентабельность производства продукции растениеводства за последний год увеличилась с 29 до 50%, производства зерновых и зернобобовых — с 25 до 43%, овощей — с 16 до 47%. Подробнее читайте в материале "Продать любой ценой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".